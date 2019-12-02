Убийство ребенка в Киеве: полиция разыскивает только одного подозреваемого

Полиция пока не может утверждать, что убийца скрылся с места происшествия на автомобиле

/ Фото: Пресс-служба МВД

Полиция Киева разыскивает только одного подозреваемого, который обстрелял автомобиля Range Rover на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря.

Об этом сообщила пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубарева.

"Ищем пока одного человека", — сказала она на брифинге.

По ее словам, полиция пока не может утверждать, что убийца скрылся с места происшествия на автомобиле. На данный момент следователи изымают видео с камер наблюдения для установления всех обстоятельств убийства.

Зубарева добавила, что киллер целился в водителя, однако попал в его сына.

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В то же время источник Эспрессо в полиции сообщил, что одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя.

Как сообщили theБабелю источники в правоохранительных органах, киллер выстрелил в боковое автомобиля, когда машина притормозила на светофоре.

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По данным издания, покушение произошло сразу после того, как водитель, жена, ребенок и подруга жены на внедорожнике отъезжали от ресторана Марио, владельцем которого является пострадавший.

"Водитель наклонился, а пуля прошла к заднему сиденью и попала в ребенка", — добавил собеседник.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover. От полученного огнестрельного ранения ребенок, который находился в авто умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

В Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, за рулем расстрелянного автомобиля находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, а погибший от огнестрельного ранения трехлетний мальчик – это его сын. Таким образом, это могло быть покушение на депутата и бизнесмена.

Кроме того, в соцсетях появилось и видео с перекрестка улиц Льва Толстого и Тарасовской, где случилось нападение.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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