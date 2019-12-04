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Убийство ребенка в Киеве: прокурор прокомментировал арест подозреваемых

4 декабря, 16:05

Игорь Серов

Как сообщил прокурор столичной прокуратуры Максим Червоный, подозреваемые показаний не дают

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Подозреваемые в убийстве в центре Киева трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева не дают показаний. Об этом сообщил прокурор столичной прокуратуры Максим Червоный в Шевченковском районном суде столицы, где 4 декабря подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Показаний не дают, но против удовлетворения ходатайства (о мере пресечения в виде содержания под стражей – ред.) не выступали. По сути, поддержали ходатайство", – сказал Червоный.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

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Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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суд стрельба Вячеслав Соболев

Источник: Сегодня

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