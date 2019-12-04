Убийство ребенка в Киеве: суд отправил стрелка в СИЗО на два месяца

По данным пресс-секретаря прокуратуры Киева, мера пресечения не предусматривает внесение залога

Фото: Надежда Максимец/Facebook

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В частности, первому меру пресечения рассматривали Андрею Лавреге.

"Он, по версии следствия, совершил смертельный выстрел", - уточнила Максимец на своей странице в Facebook.

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Заседание, как уже сообщалось, проходит в закрытом режиме, в зал допущены только стороны уголовного производства.

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Заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому предварительно должно начаться в 14:00.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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