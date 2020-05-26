Убийство ребенка в Переяславе: новые подробности расследования

Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова, которое произошло в Переяслав-Хмельницком в 2019 году, продолжают расследовать. Напомним, в деле фигурируют сотрудники местной полиции, устроившие стрельбу ради развлечения в домовладении, в результате чего пуля попала в ребенка.

Замглавы МВД Антон Геращенко, отвечая на вопросы читателей его странице в Facebook, сообщил, на какой стадии сейчас находится расследование.

"Четыре человека принимавших участие в стрельбе на территории города получили подозрения. Тот кто непосредственно подозревается в стрельбе находится под арестом. Все четверо пойдут в суд и будут отвечать", – пишет Антон Геращенко.

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Напомним, ранее двух подозреваемых в громком убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова выпустили из СИЗО под залог. Об этом сообщила бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз.

Как сообщалось, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, будучи навеселе, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Ранее сообщалось, что они попали в ребенка Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Тлявова госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

После гибели пятилетнего Кирилла руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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