Убийство с одного удара: появились подробности конфликта в киевском супермаркете

Молодой мужчина умер после инцидента в месте своего временного проживания

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Убийство с одного удара: появились подробности конфликта в киевском супермаркете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ab/475/5c94ab4751828.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ab/475/5c94ab4751828.jpg 2019-04-05T14:58:00+03:00 Происшествия Молодой мужчина умер после инцидента в месте своего временного проживания

В столичном главке полиции сообщили подробности конфликта между покупателями в столичном супермаркете в Оболонском районе, в результате которого один из них умер.

"Между двумя незнакомцами возник словесный конфликт, в разгар которого один из них ударил оппонента. Последний упал на пол, потерял сознание, а злоумышленник с места происшествия скрылся. На следующий день тело пострадавшего без признаков жизни обнаружили его знакомые", - говорится в сообщении.

Скриншот с видео

По данным полиции, погибшим оказался 33-летний мужчина, он временно проживал на улице Марашала Тимошенко. После ЧП в супермаркете его отвезли домой знакомые, а на следующий день, обнаружив его мертвым, они вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть.

Причина смерти мужчины будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личности и задержания подозреваемого, а также причин и обстоятельств преступления. По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве в Сырецком парке конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной.

Также сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.

Напомним, что в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где не так давно произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина.

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