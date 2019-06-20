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Убийство с одного удара в киевском супермаркете: дело отправили в суд

20 июня, 10:42

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который с одного удара убил покупателя в одном из киевских супермаркетов

"Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего киевлянина, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар мужчине", – сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам следствия, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины ("Умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего"). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали новости "Сегодня", инцидент произошел в начале апреля в ТЦ на ул. Калнышевского в Оболонском районе столицы. Мужчина во время внезапно возникшего конфликта с одним из посетителей ударил его в голову, после чего тот упал и потерял сознание. В результате пострадавший получил тяжелые травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа и на следующий день скончался.


Ранее в Киеве в Сырецком парке конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной.

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Тег Киев, суд, убийство

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Сегодня

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