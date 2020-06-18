Убийство с пожаром в центре Киева: гражданину Германии объявили подозрение

Мужчина с марта этого года арендовал квартиру на улице Михайловской

Столичная прокуратура объявила подозрение гражданину Германии, который подозревается в убийстве женщины. Ее тело нашли после пожара на улице Михайловской 15 июня.

"По результатам проведенных следственных действий правоохранители подозревают в совершении этого убийства 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру. Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в итоге выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Сейчас подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

Кем была убитая, не сообщается.

Напомним, что столичная полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке для мусора.

Также полиция просит жителей столицы помочь установить личность мужчины, тело которого нашли в Днепре на территории Дарницкого района.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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