Українська
$ 26,78
30,07
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

Убийство с пожаром в центре Киева: гражданину Германии объявили подозрение

18 июня, 16:17

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчина с марта этого года арендовал квартиру на улице Михайловской

Столичная прокуратура объявила подозрение гражданину Германии, который подозревается в убийстве женщины. Ее тело нашли после пожара на улице Михайловской 15 июня.

"По результатам проведенных следственных действий правоохранители подозревают в совершении этого убийства 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, который с марта 2020 года и до настоящего времени арендовал вышеуказанную квартиру. Когда спасатели пытались потушить пожар в квартире, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и в итоге выпрыгнул с балкона. Во время тушения пожара в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Сейчас подозреваемый находится в больнице до решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

Кем была убитая, не сообщается.

Напомним, что столичная полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке для мусора.

Также полиция просит жителей столицы помочь установить личность мужчины, тело которого нашли в Днепре на территории Дарницкого района.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев убийство пожар

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)
В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)Происшествия
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)Происшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия
В Киеве группа парней жестоко избивает детей
В Киеве группа парней жестоко избивает детейПроисшествия
"Отомстили за своих": в метро Киева произошла новая драка (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять