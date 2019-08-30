Убийство таксиста на Окружной в Киеве: задержаны подозреваемые, выбросившие парня из машины

В убийстве подозреваются мужчина и женщина из Молдовы

Фото: прокуратура Киева

Правоохранители раскрыли жестокое убийство молодого парня, которого выбросили из машины Daewoo Lanos с перерезанным горлом на Окружной дороге в Киеве в ночь на 28 августа.

Как сообщил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, погибшим оказался молодой человек 1997 года рождения, при нем не было ни документов, ни мобильного телефона. Позднее выяснилось, что он был уроженцем Винницкой области, в Киеве работал таксистом. Поэтому полицией была рассмотрена версия убийства, совершенного с целью ограбления и завладения авто парня.

Выяснилось, что злоумышленник скрылся на автомобиле погибшего, позднее авто также нашли на обочине дороги и вышли на подозреваемого. Его задержали накануне, 29 августа, в Киево-Святошинском районе недалеко от места преступления. Подозреваемый – гражданин Молдовы, 1985 года рождения, при чем во время преступления он находился в машине убитого со своей 25-летней гражданской женой и малолетним ребенком. Она также является гражданкой Молдовы и тоже задержана.

В пресс-службе прокуратуры Киева уточнили обстоятельства задержания всех фигурантов дела.

"В ходе проведения первоочередных следственных (розыскных) мероприятий сотрудники полиции проработали записи со всех камер видеонаблюдения, а также проверили в причастности к совершению данного преступления пассажиров, которые пользовались услугами указанного такси в период совершения преступления", - сообщили в прокуратуре.

По мест жительства подозреваемых были изъяты два мобильных телефона, которые принадлежали умершему, и одежда (кроссовки, джинсы, футболка) с явными следами вещества бурого цвета. Также установлено, что после совершения преступления они пытались воспользоваться банковскими картами погибшего мужчины.

Сейчас задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве.

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