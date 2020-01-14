Убийство трехлетнего ребенка в Киеве: в Офисе генпрокурора рассказали о расследовании

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Офис генпрокурора Украины поручил расследование убийства трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Главному следственному управлению Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Офис генерального прокурора поручил проведение досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его трехлетнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

Также изменена группа прокуроров, и в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис генерального прокурора, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве в центре Киева трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева не дают показаний.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, киллеры открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения трехлетний сын депутата, находившийся в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

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