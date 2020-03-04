Убийство в доме бывшего министра: люди Кожары пытались сорвать следственный эксперимент

В столице 4 марта в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары прошел следственный эксперимент по делу об убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом сообщает юридическая компания Миллер, которая представляет интересы семьи погибшего.

Согласно сообщению, защита Леонида Кожары подала прошение об отмене следственного эксперимента, но следователь, ведущий дело, отклонил его. Несмотря на это, один из адвокатов Леонида Кожары и охранник ГСО пытались физически препятствовать проведению. По факту такого вмешательства поданы заявления об уголовных правонарушениях.

Сопротивление адвоката и охранника, в итоге, не смогли сорвать следственный эксперимент, и он состоялся. Его результаты не разглашают, пока это – тайна следствия.

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Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. По изначальной версии полиции, это было самоубийство. Выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на бывшего главу МИДа. Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз.

Позже по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины. Правоохранители запланировали проведение следственного эксперимента в доме экс-министра. Однако когда полиция и криминалисты прибыли на место, выяснилось, что Леонида Кожару срочно госпитализировали с гипертоническим кризом.

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