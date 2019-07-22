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Убийство в Славутиче: появились подробности от полиции и видео (18+)

22 июля, 11:36

На данный момент все подозреваемые задержаны

Фото: полиция Киевской области
Фото: полиция Киевской области.

В Славутиче мужчина погиб в результате ножевого ранения, полученного во время драки возле одного из местных баров. Как сообщили "Сегодня" в полиции Киевской области, инцидент произошел ранним утром 21 июля.

"Мужчина проходил мимо или сам участвовал в потасовке, люди были знакомы между собой. Трое били одного. После этого двое человек держали парня, а третий всадил ему нож в сонную артерию, после этого злоумышленники скрылись с места происшествия. От полученной раны мужчина умер на месте, но у нас нет информации, что погибший был журналистом. Вчера двое участников драки были задержаны через пару часов, а через сутки задержали и подозреваемого в убийстве. Все они под стражей. Проводится расследование", – рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. В автомобиле одного из подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли нож и кастет.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Открыто уголовное производство по п. 7 ч 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Также в интернете появилось видео драки и момент гибели мужчины.

Осторожно, видео не предназначено для детей или людей со слабой психикой! (18+)

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. 

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве


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Тег убийство, расследование, славутич

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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