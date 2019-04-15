Убийство ювелира в Киеве: подозреваемые оказались бывшими правоохранителями
Во время задержания злоумышленники готовились к новому нападению
В прокуратуре Киева рассказали подробности расследования убийства ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в совершении дерзкого преступления.
Так, в прокуратуре уточнили, что двое из трех задержанных – бывшие сотрудники СБУ и Национальной полиции. Третий – ранее судимый гражданин. При этом, разоблачение злоумышленников произошло во время их подготовки к еще одному нападению.
Как сообщалось, в субботу, 13 апреля, по месту жительства подозреваемых правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства.
Кроме того, в ходе обысков обнаружена и изъята картину, которая, по предварительным данным, может быть работой художника Поля Синьяка стоимостью 1,5 миллионов долларов США, похищенной из музея в городе Нанси во Франции.
В настоящее время задержанным объявлено подозрение по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115КК Украины и ч .1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае признания вины, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются.
Отметим, что после убийства экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела "бриллиантовых прокуроров", заявил, что убитый Сергей Киселев являлся важным свидетелем в этом деле. При этом Генеральной прокуратуре отрицали его причастность к делу "бриллиантовых" прокуроров.
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