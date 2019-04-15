Убийство ювелира в Киеве: полиция раскрыла громкое преступление

По словам Арсена Авакова, убийство было совершено из корыстных побуждений

Фото: mvs.gov.ua.

Полиция раскрыла убийство ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сейчас задержаны три человека 1969, 1870 и 1975 годов рождения, которые объективно подозреваются в причастности к этому преступлению. Один из них уже имел судимость и сотрудничал с потерпевшим", - говорится в сообщении на сайте МВД.

По словам Авакова, в результате проведения следственных действий установлено, что убийство было совершено из корыстных побуждений. Во время обысков было изъято два пистолета ПМ, более 1000 патронов различного калибра и четыре ручных гранаты Ф1 и РГД-5, а также произведения искусства, среди которых предположительно картина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".











С подозреваемыми проводятся следственные действия.

"Кроме этого, среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость 1,5 миллиона долларов. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза", - резюмировал министр.

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений.

После убийства экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела "бриллиантовых прокуроров", заявил, что убитый Сергей Киселев являлся важным свидетелем в этом деле.

При этом Генеральной прокуратуре отрицали его причастность к делу "бриллиантовых" прокуроров.

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