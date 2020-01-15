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Участник жестокой банды: копы задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена в Киеве

15 января, 12:47

Другого участника банды подозревают в убийстве Амины Окуевой

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Полиция Киевской области задержала подозреваемого в убийстве столичного бизнесмена, которое произошло в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

В полиции напомнили, что в 2014 году на территории гаражного кооператива "Бакинской" в Киеве в легковушке правоохранители обнаружили тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями. Убитым оказался киевский бизнесмен.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Подозреваемый на данный момент задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное производство открыто по квалификации ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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При этом ранее злоумышленника уже задерживали в составе группы из семи человек, которые подозреваются в совершении резонансных убийств: директора компании Caparol, которое произошло в 2016 году и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена – в январе прошлого года. Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой.

Напомним, что следователи считают 55-летнего выходца из Дагестана Игоря Редькина организатором преступной группировки, которая более двух лет назад совершила покушение на участницу боевых действий на Донбассе Амину Окуеву и ее супруга, командира добробата Адама Осмаева.

Вечером 30 октября 2017 года преступники расстреляли автомобиль с парой возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, Окуева скончалась на месте, а находившийся за рулем Осмаев был ранен в ногу.

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Киев убийство бизнесмен

Источник: Сегодня

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