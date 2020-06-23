Удар молнии уничтожил хозпостройку в Киевской области

В Фастове от удара молнии сгорело хозяйственная постройка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

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Инцидент произошел накануне в 15:55 на улице Шевченко.

Так, молния попала в хозяйственную постройку, после чего та загорелась. Пожар локализовали в 16:57 и в 17:52 полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Реклама Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

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Напомним, что в результате непогоды по состоянию на утро 23 июня в Киевской области остались обесточенными 52 населенных пункта.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков провел рабочее совещание из-за ситуации, которая сложилась в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.

Последствия непогоды спасатели ликвидируют и в Хмельницкой области. Там сильный ветер ломал деревья, которые в свою очередь рвали линии электросети.

Также сообщалось, что в Николаевской области от удара молнии во время грозы погиб подросток. Инцидент произошел на открытой территории у села Татьяновка в Березнеговатском районе.

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