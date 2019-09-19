Угроза теракта на мосту Метро повергла Киев в транспортный хаос, а таксисты взвинтили цены

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Вчера неадекватный мужчина поверг столицу в хаос. На мосту Метро он остановил Opel кабриолет, в котором ехал, сделал несколько выстрелов и стал угрожать взорвать мост и госучреждения. Действия неизвестного расценили как подготовку к теракту, и полиция начала спецоперацию. Копы перекрыли движение по мосту и остановили курсирование поездов на "красной" ветке подземки.

ПРОБКИ И БТР. Все началось около 16:00. Из-за выходки неадеквата были закрыты несколько станций метро. Поезда по "красной" ветке курсировали от "Академгородка" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".

"Мне пришлось выходить из метро и добираться до "зеленой" ветки пешком, ехать на левый берег, чтобы попасть домой в Бровары", — рассказал газете "Сегодня" Олег Москалюк.

Так поступали сотни пассажиров. Некоторые пытались поймать такси. Те подняли тарифы в три-четыре раза. Например, добраться от метро "Днепр" до Индустриального моста можно было аж за 435 гривен, хотя обычно — не более 200 грн даже при пробках. Многие пассажиры ждали возобновления работы метро на забитых народом станциях вместе с маленькими детьми, пенсионеры сидели на полу.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Центр города и объездные пути сковали пробки. Полиция разворачивала все авто, которые ехали в сторону моста Метро по набережной.

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Захватчиком моста оказался уволенный военный 42 лет (по неофициальным данным, крымчанин Алексей Б.). К мосту съехалось все руководство МВД, Нацполиции, мэр Виталий Кличко и другие чиновники. У переправы дежурили пожарные, кинологи, взрывотехники, бойцы спецподразделения полиции КОРД. Подогнали к мосту и несколько БТРов.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

"АЛЕНА!". Мужчина на контакт не шел (по данным полиции, он мог быть под действием наркотиков или алкоголя — это выяснит экспертиза): бегал по мосту, размахивал флагом Украины и кричал то ли: "Аллах акбар!" — то ли: "Алена!". По словам очевидцев, у него из сумки торчал приклад, а в руках он держал какие-то кнопки. При этом мужчина не озвучивал никаких требований.

"Он устроил стрельбу и сбил полицейский дрон. Мы применили другие дроны, чтобы восстановить контакт с ним", – рассказали в полиции Киева.

Военному передавали рацию, но он ее не взял. На мост заехал БТР с флагом Украины, а снайпер занял позицию на конструкциях станции метро "Днепр".

/ Фото: AFP

/ Фото: AFP

Около 19:30 мужчина после того, как к нему двинулся БТР и авто полиции, сдался — поднял руки, лег на землю и якобы кричал: "Алена! Алена!".

"Были установлены его телефоны. С ним связывались и лично я, и наш психолог. На контакт он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких ни разумных требований, ни связных мыслей от него не было, поэтому было принято решение организовывать штурм, который при поддержке бронетехники провел КОРД", — рассказал Андрей Крищенко, начальник полиции Киева.

У мужчины нашли карабин "Сайга", взрывчатки не было. Ему вменяют статью "Теракт" (наказание — вплоть до пожизненного). Движение метро на момент сдачи номера восстановили.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил журналистам на месте событий, что подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков.

Также смотрите подробности инцидента в сюжете:

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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