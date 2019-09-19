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ЧП на мосту Метро в Киеве: по каким статьям расследуется дело

19 сентября, 14:59

Статьи о терроризме в квалификации чрезвычайного происшествия нет

REUTERS/Valentyn Ogirenko

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Чрезвычайное происшествия на мосту Метро в Киеве, где мужчина угрожал подорвать переправу и госучреждения, расследуется по статьям о хулиганстве и неправдивом сообщении о минировании, статьи о терроризме нет. Об этом сообщил глава столичного главка Национальной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, при задержании "подрывника" Алексея Белько у спецназовцев "была возможность вести огонь на поражение", однако совместно с министром внутренних дел Арсеном Аваковым было решено этого не предпринимать.

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Крищенко уточнил, что мужчина был под воздействием каких-то веществ, однако результатов анализов пока что еще нет.

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При этом, по данным полиции, никаких политических требования Белько не выдвигал, на данный момент он сожалеет о содеянном и попросил прощения.

Напомним, что накануне, 18 сентября, мужчина с оружием на мосту Метро в столице угрожал взорвать переправу и госучреждения. Злоумышленник был задержан спецназом КОРД без единого выстрела. Известно, что ранее он проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций (ССО). В июле 2019 по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта.

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Киев мост метро Крищенко белько

Источник: Сегодня

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