Угроза теракта на мосту в Киеве: установлена личность подозреваемого, появилось оперативное видео

В Киеве на мосту Метро, где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция. Об этом заявил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.
СМИ собщили, что правоохранители установили личность мужчины, который бегает по мосту Метро в Киеве и угрожает его взорвать.
Сообщество Facebook "Киев оперативный" опубликовало видео подозреваемого.
Как сообщило издание theБабель, подозреваемый – 42-летний уроженец крымского поселка Форос Алексей Белько.
Мужчина обвязан украинским флагом, имеет длинные волосы с "хвостом", 180 см роста, на вид где-то 35 лет.
"Человек начал кричать, что у него есть взрывчатка для того, чтобы подорвать весь мост, и чтобы никто не выходил", – добавил собеседник.
Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".
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