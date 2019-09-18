Угроза теракта на мосту в Киеве: установлена личность подозреваемого, появилось оперативное видео

Подозреваемый приехал на мост в кабриолете и с украинским флагом

В Киеве на мосту Метро, ​​где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция. Об этом заявил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

СМИ собщили, что правоохранители установили личность мужчины, который бегает по мосту Метро в Киеве и угрожает его взорвать.

Сообщество Facebook "Киев оперативный" опубликовало видео подозреваемого.

Реклама

Как сообщило издание theБабель, подозреваемый – 42-летний уроженец крымского поселка Форос Алексей Белько.

Мужчина обвязан украинским флагом, имеет длинные волосы с "хвостом", 180 см роста, на вид где-то 35 лет.

"Человек начал кричать, что у него есть взрывчатка для того, чтобы подорвать весь мост, и чтобы никто не выходил", – добавил собеседник.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама