Угрожал полицейским гранатой: в Киевской области задержали мужчину

Мужчина разыскивала полиция за совершение тяжкого преступления

Фото: ГУНП в Киевской области.

Угрожал полицейским гранатой: в Киевской области задержали мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91d/0b8/5c791d0b86f6c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91d/0b8/5c791d0b86f6c.jpeg 2019-03-01T13:58:00+02:00 Происшествия Мужчина разыскивала полиция за совершение тяжкого преступления

В Киевской области полицейские задержали мужчину, который скрывался от них и угрожал гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, 43-летнего жителя Киево-Святошинского района разыскивала полиция за совершение тяжкого преступления. Мужчину выследили в Боярке и начали его преследовать, но злоумышленник узнал правоохранителей и начал от них убегать в лесополосу. На команды полицейских он не реагировал и пытался бросить в них гранату. Оперативники задержали мужчину и изъяли у него гранату "РГН" с поврежденными номерами на корпусе и пылу, обмотанную лепкой лентой.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Киеве пьяный мужчина с гранатой грозился взорвать квартиру. Кроме того, ранее в городе Белая Церковь Киевской области нетрезвый молодой человек открыл дверь подъехавшего такси и бросил внутрь гранату.

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