Угрожал полицейским гранатой: в Киевской области задержали мужчину
Мужчина разыскивала полиция за совершение тяжкого преступления
В Киевской области полицейские задержали мужчину, который скрывался от них и угрожал гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как выяснилось, 43-летнего жителя Киево-Святошинского района разыскивала полиция за совершение тяжкого преступления. Мужчину выследили в Боярке и начали его преследовать, но злоумышленник узнал правоохранителей и начал от них убегать в лесополосу. На команды полицейских он не реагировал и пытался бросить в них гранату. Оперативники задержали мужчину и изъяли у него гранату "РГН" с поврежденными номерами на корпусе и пылу, обмотанную лепкой лентой.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Киеве пьяный мужчина с гранатой грозился взорвать квартиру. Кроме того, ранее в городе Белая Церковь Киевской области нетрезвый молодой человек открыл дверь подъехавшего такси и бросил внутрь гранату.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Угрожал полицейским гранатой: в Киевской области задержали мужчину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве на Оболони прогремел взрыв: опубликовано видео
По предварительным данным, взорвалась граната, брошенная неизвестным
В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната
Ночью в Рени произошел взрыв боевой гранаты