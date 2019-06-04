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Украина выдаст Польше грузина, которого подозревают в жестоком убийстве польки

4 июня, 12:40

В настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша

ФОто: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
ФОто: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua.

Мужчину, которого разыскивают польские правоохранители за жестокое изнасилование и убийство молодой женщины, экстрадируют из Украины в Польшу. Об этом в Facebook сообщила Прокуратура Киева.

"По результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Украины было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника в Республику Польша. Однако постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено. Однако, при вмешательстве прокуратуры города Киева подана апелляция на указанное постановление и 03.06.2019 Киевским апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба об отмене решения районного суда", - говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша.

В октябре 2018 в польском городке исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Ее расчлененное тело нашли в парке. Местные полицейские установили личность подозреваемого – гражданина Грузии – и выяснили, что он выехал на территорию Украины. В ноябре 2018 года подозреваемый был задержан.

Также мы писали, что Украина выдала Казахстану подозреваемого в хищении двух миллионов долларов.

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Тег Польша, убийство, Украина, экстрадиция

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