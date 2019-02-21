Украина выдворит "вора в законе" Тенго Гальского и запретит ему въезд до 2037 года

Недавно "Тенго Гальский" прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром

Фото: Pixabay

Украина выдворит "вора в законе" Тенго Гальского и запретит ему въезд до 2037 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f02/496/5c6f0249611f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f02/496/5c6f0249611f3.jpg 2019-02-21T22:12:00+02:00 Происшествия Недавно "Тенго Гальский" прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром

Украинские правоохранители задержали в Киеве "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский", которому запрещен въезд в страну. Решается вопрос о его выдворении и запрете въезда на 18 лет.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Киева, установлено, что 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в Санкт-Петербурге криминальными "авторитетами" и получил статус "вора в законе". В последнее время он постоянно проживал на территории Турции и Греции. В апреле 2018 года задерживался правоохранителями в Киеве, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда.

"Недавно "Тенго Гальский" прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром: организовывать преступные "сходки", распределить сферы влияния и привлечь к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По информации отдела коммуникации, решается вопрос о принудительном возвращении "вора в законе" в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года).

Накануне, 20 февраля, в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Напомним, в конце октября из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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