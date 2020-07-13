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Украл алкоголь и спрятался в шкафу: патрульные рассказали о курьезной погоне за вором в Киеве

13 июля, 16:08

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

27-летний киевлянин убегал по кустам и пытался спрыгнуть с балкона

В центре Киева мужчина украл спиртные напитки в магазине и пытался сбежать от правоохранителей, идя на всевозможные ухищрения, рассказали в Патрульной службе Киева.

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Инцидент произошел 12 июля поздно вечером. Около 22 часов в полицию поступило сообщение о "завладении товаром" на улице Антоновича. По словам работницы магазина, неизвестный мужчина взял несколько бутылок с алкогольными напитками и направился на выход из помещения. На просьбу продавщицы оплатить товары гражданин не отреагировал и начал убегать.

В процессе побега мужчина зацепился за кусты и разбил одну из бутылок. Заявительница пыталась самостоятельно догнать его, но фигуранту удалось забежал в подъезд и скрыться в одной из квартир.

Продавщица указала номер квартиры и описала беглеца. На просьбу полицейских открыть дверь никто не отреагировал. Чтобы избежать общения с патрульными, фигурант пытался бежать через балкон, но внизу его уже ждали полицейские. Через некоторое время дверь квартиры открыла мать и позволила инспекторам зайти. Похитителя спиртного полицейские обнаружили в шкафу.

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Для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий 27-летнего гражданина патрульные вызвали следователей Соломенского управления полиции.

Отметим, еще один курьезный случай произошел в Киеве не так давно. Так, патрульные остановили мужчину, который прятал в маске наркотики.

А еще патрульные Киева оказали помощь женщине, которая находилась в критическом состоянии.

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Киев происшествия полицейские патрульная полиция Антоновича

Источник: Сегодня

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