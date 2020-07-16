Украл у водителя сумку: в столичной маршрутке пассажиры поймали вора

В Киеве пассажиры маршрутки поймали вора, укравшего сумку у водителя.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Патрульные получили вызов на проспект Правды. Пассажиры маршрутки стали очевидцами того, как человек похитил у водителя маршрутки сумку. Граждане не растерялись, сообщили о происшествии водителю и не дали убежать мужчине до приезда патрульных. Уже через несколько минут инспекторы задержали гражданина", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 30-летний мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных уголовных преступлений, в том числе кражи.

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Новости "Сегодня" писали, что в Киеве грабители обчищают квартиры, представляясь газовщиками. Так, злоумышленники предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят хозяев.

Также сообщалось, что в центре Киева мужчина украл спиртные напитки в магазине и пытался сбежать от правоохранителей, идя на всевозможные ухищрения. В частности, он спрятался в шкафу.

Смотрите в сюжете, можно ли вернуть из ломбарда украденную вещь:

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