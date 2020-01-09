Украла деньги на праздники: в Киеве подозревают начальницу Киевского молодежного центра

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Столичные правоохранители сообщили руководительнице Киевского молодежного центра о подозрении в хищении бюджетных средств, выделенных для проведения массовых мероприятий, сообщает полиция Киева.

Полицейские установили, что чиновница КГГА растрачивала бюджетные средства в пользу подконтрольных фирм при реализации проектов и проведении молодежных мероприятий. В течение 2018-2019 годов директор разрабатывала планы, в которых вносила недостоверные сведения о дате, месте проведения, запланированного количества участников и необходимых затрат.

"Мы установили случаи, когда мероприятия, на которые выделялись бюджетные средства, фактически не проводились или проводились без какого-либо участия со стороны молодежного центра. Деньги, которые якобы тратились на проведение того или иного мероприятия, руководитель центра выводила через подконтрольные общества с ограниченной ответственностью и с признаками фиктивности, и в дальнейшем тратила на собственные нужды", – пояснила старший следователь.

В служебных помещениях и на складах проведены обыски, во время которых изъяты вещественные доказательства – оргтехника и документы.

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в 2019 году правоохранители разоблачили бывших высокопоставленных руководителей из Киевской облгосадминистрации в причинении ущерба государству в размере более 200 млн грн. Подозрение объявили четырем чиновникам.

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