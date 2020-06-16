Украли из машины 500 тысяч: в Киеве поймали двух опытных грабителей (фото и видео)

В Киеве оперативники задержали двух иностранцев, которые похитили из автомобиля около 500 гривен, сообщает ГУ НП Киева.

Так, на территории АЗС неизвестные разбили стекло задней двери автомобиля и похитили из салона сумку с деньгами. Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что злоумышленники скрылись на автомобиле, и менее чем за сутки узнали личности злоумышленников.

Фигурантами оказались уроженцы другого государства, 1982 и 1984 рождения. Один из них ранее судим за аналогичное преступление, а другой, по решению суда, находится под домашним арестом за совершение ограбления. Во время обыска у одного из задержанных обнаружили и изъяли часть украденных денег.

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Как выяснилось, злоумышленники действовали по предварительно оговоренному плану. Они приехали на автомобиле. Пока один из злоумышленников подходил к машине, разбивал стекло и забирал деньги, второй оставался за рулем, чтобы быть готовым быстро сбежать с сообщником и чужими вещами.

Фигурантов задержали. Полицейские проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений на территории столицы.

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Правоохранители сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630,6 тыс. грн. каждому. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области четверо злоумышленников проникли в частный дом и вынесли оттуда 40 тысяч долларов, 80 тысяч гривен, ювелирные изделия и мобильные телефоны.

А в Днепре у водителя Jaguar отобрали 20 тысяч долларов. На территории города копы ввели план "Перехват".

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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