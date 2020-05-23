Уличная стрельба под Киевом: погиб ветеран батальона "Айдар"

Бывший военный погиб ночью во время стычки с группой молодых людей

Во время стычки в поселке Вышгород, под Киевом, погиб бывший боец добровольческого батальона "Айдар" Игорь Корниенко.

Об этом в своем Facebook написала боец батальона Екатерина Котлярова.

"Больно невероятно. Сегодня погиб наш собрат, айдаровец Корниенко Игорь. Мы его знали, как "Корней"... Настоящий ястреб, смелый и бесстрашный воин...", — написала она.

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Напомним, ранее в полиции Киевской области сообщили обстоятельства гибели мужчины – трагедия случилась около трех часов ночи, во время стычки между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами.

Во время драки молодой человек заметил в сумке у мужчины оружие, выхватил его и сделал выстрел. В тот же момент другой молодой человек ударил второго мужчину, который потерял сознание.

Нападавшие скрылись, а травмированный мужчина, придя в сознание, вызвал полицию.

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"От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия. Его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", — заявили полицейские.

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Позже были установлены и задержаны все участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень. Среди задержанных — 16-летний несовершеннолетний, основательно подозреваемый в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода.

Напомним, ранее в Житомирской области арендатор пруда устроил бойню, застрелив семерых знакомых, приехавших порыбачить в Новоселицу Попельнянского района из Киева.

Среди убитых – мужчины от 29 до 50 лет, в том числе трое военнослужащих Нацгвардии.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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