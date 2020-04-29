Уличный гонщик на Toyota разбил три машины в Киеве

В Киеве после массовой аварии на Чоколовском бульваре с участием шести машин произошло новое массовое ДТП, уже в Голосеевском районе.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", водитель Toyota на большой скорости ехал по дороге и не справился с управлением, после чего врезался в три припаркованные машины на улице Голосеевской, 13.

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О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (55-й километр подъезда к Киеву) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых). ДТП произошло из-за непогоды, погибли четыре человека.

Также на столичных Позняках автомобиль BMW выехал на тротуар и насмерть сбил женщину, а потом врезался в автомобиль Chevrolet и вылетел на газон. Погибшая женщина – 1972 года рождения. За рулем BMW находился мужчина 1986 года рождения, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель Chevrolet 1973 года рождения от госпитализации отказался.

Тем временем в Харькове старший следователь Государственной фискальной службы посреди ночи устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь скрыться от патрульных.

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