Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Уличный гонщик на Toyota разбил три машины в Киеве

29 апреля, 08:42

Наталья Руда

Инцидент произошел на улице Голосеевской

В Киеве после массовой аварии на Чоколовском бульваре с участием шести машин произошло новое массовое ДТП, уже в Голосеевском районе.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", водитель Toyota на большой скорости ехал по дороге и не справился с управлением, после чего врезался в три припаркованные машины на улице Голосеевской, 13.

Реклама

О пострадавших не сообщается.

В тренде
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)

Ранее сообщалось, что на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (55-й километр подъезда к Киеву) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых). ДТП произошло из-за непогоды, погибли четыре человека.

Также на столичных Позняках автомобиль BMW выехал на тротуар и насмерть сбил женщину, а потом врезался в автомобиль Chevrolet и вылетел на газон. Погибшая женщина – 1972 года рождения. За рулем BMW находился мужчина 1986 года рождения, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель Chevrolet 1973 года рождения от госпитализации отказался.

Тем временем в Харькове старший следователь Государственной фискальной службы посреди ночи устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь скрыться от патрульных.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)Происшествия
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
"Пловец из Гидропарка" устроил новое представление: приехал в МВД на коне (видео)Происшествия
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взяткуПроисшествия
Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знать
Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знатьУкраина
В Киеве водитель
В Киеве водитель "летел" по тротуару и насмерть сбил женщинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...