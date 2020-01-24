Унесли почти миллион: в Киеве задержали серийных грабителей в фитнес-клубах

На днях злоумышленники украли 900 тысяч гривен прямо в спортклубе на Позняках

Реклама

Полиция Киева задержала злоумышленников, которые грабили посетителей фитнес-клубов столицы. Последнее ограбление произошло на столичных Позняках. У посетителя украли почти 900 тысяч гривен!

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района, за декабрь и январь в финтнес-клубах района произошло еще три ограбления посетителей.

"Последнее ограбления произошло 21 января. У мужчины, который оставил сумку с деньгами и пошел заниматься спортом, украли почти 900 тысяч гривен. Двоих злоумышленников уже задержали. Они грабили посетителей финтнес-клубов, зная наверняка, что люди пришли с деньгами. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Установлено семь эпизодов. Злоумышленники грабили посетителей не только на Позняках, но и по всему городу. Четыре ограбления были зафиксированы в Дарницком районе и еще три – в других районах Киева", – добавили в полиции Дарницкого района.

Напомним, что накануне в Киеве на Осокорках задержали двух злоумышленников. В ходе спецоперации по задержанию произошла стрельба.

Кроме того, в Херсоне полицейские разоблачили "серийщиков", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги. На счету двоих подельников минимум полтора десятка краж.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама