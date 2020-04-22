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Упал и потерял сознание: столичные копы помогли спасти маленького мальчика

22 апреля, 10:27

Наталья Руда

Ребенок катался на самокате и разбил голову

В Киеве патрульные полицейские доставили в больницу пятилетнего мальчика, который на прогулке катался на самокате, упал на землю, ударился головой и потерял сознание.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице, копы, патрулируя Подольский район, заметили плачущую женщину и мужчину с ребенком на руках. Выяснилось, что ребенок во время прогулки получил травму.

"Патрульные сразу вызвали медиков и начали оказывать мальчику домедицинскую помощь, но он то приходил в себя, то снова терял сознание. Визуально у ребенка была заметна травма головы, а поэтому каждая минута была на вес золота. Несмотря на нестабильное состояние травмированного, патрульные Виталий Бондарук и Дмитрий Гресь, не мешкая, решили самостоятельно доставить его в медицинское учреждение, где их уже ждали врачи", – рассказали в полиции.

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Также новости "Сегодня" писали, что в Белой Церкви восьмилетний мальчик застрял ногой в прутьях решетки канализации, потребовалась помощь спасателей. Ногу мальчика, 2011 рождения, освободили с помощью электроинструмента. Мальчик не получил травмы, фельдшером-спасателем была оказана первая домедицинская помощь.

Также в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка.

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Киев дети травма

Источник: Сегодня

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