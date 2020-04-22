Упал и потерял сознание: столичные копы помогли спасти маленького мальчика

В Киеве патрульные полицейские доставили в больницу пятилетнего мальчика, который на прогулке катался на самокате, упал на землю, ударился головой и потерял сознание.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице, копы, патрулируя Подольский район, заметили плачущую женщину и мужчину с ребенком на руках. Выяснилось, что ребенок во время прогулки получил травму.

"Патрульные сразу вызвали медиков и начали оказывать мальчику домедицинскую помощь, но он то приходил в себя, то снова терял сознание. Визуально у ребенка была заметна травма головы, а поэтому каждая минута была на вес золота. Несмотря на нестабильное состояние травмированного, патрульные Виталий Бондарук и Дмитрий Гресь, не мешкая, решили самостоятельно доставить его в медицинское учреждение, где их уже ждали врачи", – рассказали в полиции.

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