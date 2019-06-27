Ураган в Киеве и области: опубликованы новые фото и видео разрушений

На Южной Борщаговке ливень едва не парализовал проспект Академика Королева



























Непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области продолжают выкладывать в сети многочисленные фото последствий.

Так, переводчик Ирина Маринич публикует фото из леса в Буче, где штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.

Журналист Екатерина Ардилес выложила фото с улицы Муромской, что в районе станции метро "Нивки", где рухнувший железобетонный столб едва не превратил в груду металла иномарку.

А на Южной Борщаговке ливень едва не парализовал проспект Академика Королева, где образовалась лужа шириной в десятки и длиной в сотни метров.

Напомним, Новости "Сегодня" публиковали фото завораживающих своей мощью грозовых туч над Киевом.

Также сообщалось, что 27 июня украинскую столицу несколько раз нарывали грозовые дожди, ва горожане активно делились в соцсетях снимками шторма, о котором ранее предупредили синоптики .

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