Буря в Киеве: ветер сорвал крышу и повалил дерево, по городу масштабные пробки (видео)

В столице произошло более 15 аварий

Фото: Сегодня

Мощный ливень, который обрушился на столицу и пригород после полудня в четверг, 27 июня, не обошелся без последствий.

Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий, сообщается в паблике "Киев Оперативный".

При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

"От конечной скоростного трамвая до обойного рынка на Окружной (в сторону Академу) все стоит. Причина – дерево упало на дорогу и авто, для проезда остался один ряд. По возможности, лучше объехать", – говорится в сообщении паблика.

По данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 15 аварий. Наиболее проблемная ситуация с движением транспорта – на Большой Окружной.

Не лучше ситуация в центре и на проспекте Победы.

Сильнейшие пробки также на Братиславской.

Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".

Ранее мы подробно писали, какой в Киеве будет погода в пятницу, 28 июня, в День Конституции и на выходных.

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