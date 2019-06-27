Буря в Киеве: ветер сорвал крышу и повалил дерево, по городу масштабные пробки (видео)
В столице произошло более 15 аварий
Мощный ливень, который обрушился на столицу и пригород после полудня в четверг, 27 июня, не обошелся без последствий.
Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий, сообщается в паблике "Киев Оперативный".
При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
"От конечной скоростного трамвая до обойного рынка на Окружной (в сторону Академу) все стоит. Причина – дерево упало на дорогу и авто, для проезда остался один ряд. По возможности, лучше объехать", – говорится в сообщении паблика.
По данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 15 аварий. Наиболее проблемная ситуация с движением транспорта – на Большой Окружной.
Не лучше ситуация в центре и на проспекте Победы.
Сильнейшие пробки также на Братиславской.
Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".
Ранее мы подробно писали, какой в Киеве будет погода в пятницу, 28 июня, в День Конституции и на выходных.
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