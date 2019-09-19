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Ураганный ветер в Киеве повалил десятки деревьев и фонарь: фото

19 сентября, 10:16

В результате порывов ветра были повалены как минимум 26 деревьев

Фото: facebook.com/zelenbud/

Фото: facebook.com/zelenbud/

В результате сильных порывов ветра, которые последние два дня наблюдались в Киеве, были повалены как минимум 26 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой".

"Аварийно-диспетчерская служба Городской станции защиты зеленых насаждений КО "Киевзеленстрой" выехала на 11 вызовов. А районные КП СЗН зафиксировали 26 поваленных деревьев на своих балансовых территориях", - говорится в сообщении.

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Кроме того, есть немало сломанных веток и даже поваленный фонарь.

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Напомним, что в Киеве в четверг, 19 сентября, ожидается дождливая и прохладная погода. Так, дневная температура воздуха в столице поднимется до +13...+15 градусов, а ночью будет +6...+8 градусов.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев погода непогода погода в Киеве

Источник: Сегодня

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