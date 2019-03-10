Ураганный ветер в Киеве валил деревья на припаркованные машины: появились фото и видео

В столице бушевал ураганный ветер: повалены деревья, повреждены припаркованные машины

Ураганный ветер в Киеве.. Фото: Киев Оперативный

Ураганный ветер в Киеве валил деревья на припаркованные машины: появились фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/52b/a57/5c852ba57b480.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/52b/a57/5c852ba57b480.png 2019-03-10T17:36:00+02:00 Происшествия В столице бушевал ураганный ветер: повалены деревья, повреждены припаркованные машины

Ураганный ветер, который ранее бушевал во Львове, наделал немало бед и в Киеве. Так, в центре столицы, на улице Мазепы, 10 поваленное ветром дерево упало на припаркованное Infiniti. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".





Еще один инцидент произошел в киевском пригороде – Коцюбинском: там старое дерево повалило прямо на трассу. Дорога была перегорожена упавшим стволом, при этом пострадал припаркованный ВАЗ.

А на улице Саперно-Слободской порывом сильного ветра сдуло металлическую рекламную конструкцию, которую отнесло на припаркованные автомобили.

Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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