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Ушел из дома и не вернулся: под Киевом пропал 14-летний подросток

11 декабря, 09:11

Егор Войновский ушел из дома в Ирпене на улице Севериновской, 131

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Полиция Киевской области сообщает о розыске 14-летнего Егора Войновского, который 10 декабря около 8:00 ушел из дома на улице Севериновской, 131 в Ирпене и до сих пор не вернулся. На связь с родными подросток не выходит.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост Егора около 180 см, у него среднее телосложение, лицо овальное, серые глаза, короткие темно-русые волосы. Он был одет в черную куртку, темные джинсы, синие кроссовки и черную шапку. Возможно, он находится в столице.

Полиция попросила обращаться с информацией о возможном местонахождении ребенка по телефону "102".

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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дети розыск ирпень

Источник: Сегодня

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