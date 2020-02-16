Ушел из дома и не вернулся: под Киевом пропал 16-летний парень (фото)

/ Фото: Нацполиция

В Киевской области пропал очередной подросток – полицейские разыскивают 16-летнего Романа Микитюка.

Мальчик ушел из дома в селе Григорьевка Обуховского района поздно вечером 15 февраля. С того времени его никто не видел. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото и приметы пропавшего.

Реклама

Приметы пропавшего: на вид Роману 16-17 лет. Рост мальчика 175 см, он худощавого телосложения. Лицо у подростка квадратное, волосы темные, глаза темные. Парень носит очки для зрения и слуховой аппарат.

В тренде В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ

Был одет: на парне были серая шапка, желтая зимняя куртка и черные спортивные штаны. Обут он был в желтые ботинки.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама