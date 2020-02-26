Ушел из школы и не вернулся: в Киеве пропал 15-летний мальчик (фото и приметы)

В Киеве, где недавно пропала девочка, разыскивают 15-летнего мальчика. Подросток вышел из школы и до сих пор не вернулся домой.

Последний раз Волчкова Андрея Валерьевича видели 25 февраля. В пресс-службе столичной полиции опубликовали фото и приметы пропавшего.

Реклама

Приметы мальчика: на вид Андрею 13-14 лет. Рост подростка – 160 см, он худощавого телосложения.

Мальчик был одет: в темно-синяю куртку с капюшоном, шапку серого цвета с узором, черные сапоги, фитнес-браслет Band 4 с оранжевым ремешком.

В тренде В Киеве иностранец на джипе насмерть сбил мужчину: появились фото и видео

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении Андрея в полиции просят звонить по номеру "102".

Ранее мы писали, что во Львовской области копы почти сутки разыскивали двух пропавших мальчиков. Позже выяснилось, что школьники ездили во Львов и опоздали на последнюю маршрутку домой. О своей поездке дети родителям не рассказали.

Кроме того, недавно полицейские опубликовали список советов для родителей, у которых пропали дети.

Подобный случай произошел в США – там копы два дня искали двух сестричек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама