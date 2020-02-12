Ушла из школы и не вернулась: под Киевом пропала 17-летняя девушка (фото)

/ Фото: Нацполиция

В городе Боярка под Киевом разыскивают 17-летнюю Алену Копейку, которая неделю назад ушла из школы и не вернулась.

Последний раз школьницу видели 5 февраля. В тот день, около 19:00, она вышла из школы и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото и приметы пропавшей.

Реклама

Приметы девушки: на вид Алене 20 лет. Рост школьницы – 170 см, она полного телосложения. Лицо у девушки круглое, волосы темные, а глаза – зеленые.

В тренде В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ

Девушка была одета: на Алене были куртка и джинсы. Обута она была в черные ботинки.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама