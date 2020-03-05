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Устроил ДТП и приставил пистолет к виску: под Киевом задержали неадеквата (видео)

5 марта, 11:46

Наталья Руда

По предварительной информации, в городе проводилась спецоперация, а задержанный - автоугонщик

В Борисполе на Киевском Шляху в четверг, 5 марта, неадекватный водитель устроил ДТП, ездил по встречной полосе, а после того, как его авто заблокировали правоохранители, он приставил себе пистолет к виску. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Уточняется, что мужчина вышел с оружием из авто, после чего направил дуло пистолета на себя. Окружившие его полицейские вели с ним переговоры. По предварительной информации, его уже задержали.

По данным УНН, в центре Борисполя сегодня проходила спецоперация спецназа, в ходе которой была заблокирована машина с тремя людьми внутри. Отмечается, что двое из них сдались сразу, а третий вышел на улицу, приставил пистолет к виску, а потом несколько раз выстрелил в воздух. Издание также отмечает, что его уже задержали.

Кроме того, по неподтвержденной пока информации, сообщается, что задержанный – известный автоугонщик.

Видео: Kievmap
Видео: Киев Сейчас

Дорога во время ЧП была перекрыта.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 бандитов.

Также в прошлом году на мосту Метро Алексей Белько угрожал взрывом и был задержан спецназом.

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ДТП Борисполь задержание

Источник: Сегодня

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