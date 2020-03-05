Устроил ДТП и приставил пистолет к виску: под Киевом задержали неадеквата (видео)

В Борисполе на Киевском Шляху в четверг, 5 марта, неадекватный водитель устроил ДТП, ездил по встречной полосе, а после того, как его авто заблокировали правоохранители, он приставил себе пистолет к виску. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".
Уточняется, что мужчина вышел с оружием из авто, после чего направил дуло пистолета на себя. Окружившие его полицейские вели с ним переговоры. По предварительной информации, его уже задержали.
По данным УНН, в центре Борисполя сегодня проходила спецоперация спецназа, в ходе которой была заблокирована машина с тремя людьми внутри. Отмечается, что двое из них сдались сразу, а третий вышел на улицу, приставил пистолет к виску, а потом несколько раз выстрелил в воздух. Издание также отмечает, что его уже задержали.
Кроме того, по неподтвержденной пока информации, сообщается, что задержанный – известный автоугонщик.
Дорога во время ЧП была перекрыта.
Подробности инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 бандитов.
Также в прошлом году на мосту Метро Алексей Белько угрожал взрывом и был задержан спецназом.
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