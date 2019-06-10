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Утечка химикатов в Рось: воды в Умани хватит на три дня, в Белой Церкви – на сутки

10 июня, 08:35

В населенные пункты с вечера 9 июня приостановлена подача воды

Фото: Pixabay

В Белой церкви с вечера 9 июня приостановлена подача воды в связи с утечкой химикатов в реку Рось, которая произошла накануне в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 23 ч. 9 июня прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей). По состоянию на 7 ч. 10 июня водоснабжение г. Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В г. Белая Церковь создан запас на одни сутки, подача воды приостановлена", - говорится в сообщении. 

Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось. Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории реки.

"Ситуация находится на контроле у ​​местных органов исполнительной власти и ГСЧС", – уточнили в пресс-службы.

Также в ГСЧС сообщили, что результаты химикобиологичного анализа на содержание химических веществ в воде реки будут 10 июня.

Напомним, что полиция в свою очередь уже открыла уголовное производство по факту загрязнения водоема.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Фура перевозила 24 тонны опасного груза – азотную кислоту. В общей сложности, вытекло порядка 3-4 тонн азота.

Кроме этого, власть Одесской области взялись за проблему утилизации опасных отходов. В областном совете утвердили обновленную программу экологической безопасности, особое внимание в которой уделяется хранилищам с испорченными пестицидами, а "Сегодня" выяснили, какие еще химические вещества до сих пор хранятся на территории региона.

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Тег вода, умань, загрязнение, Белая Церковь, рось

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