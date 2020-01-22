"Увидела, что это кошачий мех!" – на столичном рынке продают подозрительные вещи (видео)

В то время, как Минсоцполитики заявило о разработке документа, который предусматривает механизм запрета ввоза дешевой одежды, в Киеве покупатели заметили необычные товары на одном из столичных рынков, где продают секонд-хенд. Здесь предлагают изделия, сделанные, вероятно, из кошачьих шкурок. Корреспонденты "Сегодня" отправились туда, где торгуют сомнительным мехом.

Для начала мы встретились с жительницей Киева Любовью Харченко, для которой прогулка рынком обернулась шоком. Среди торговых рядов девушка заметила палатку с мехом. И когда разглядела товары ближе – не поверила своим глазам.

"Увидела, что это кошачий мех. У меня же от самого рождения были коты, я их очень люблю. И их мех я смогу отличить от другого. И на ощупь, и на цвет", – говорит посетительница рынка Любовь Харченко.

Когда киевлянка сфотографировала товар и спросила у продавцов, действительно ли мех кошачий, ее за нежелательное любопытство настойчиво попросили уйти. Сообщение о возможной продаже кошачьего меха вызвало бурную реакцию в соцсетях, в частности, среди зоозащитников. Журналисты "Сегодня" отправились на базар, чтобы проверить – торгуют ли там еще сомнительным мехом.

Здесь мы увидели шарфы, воротники и сумки – ассортимент на любой вкус. И многие из товаров имеют характерную полосатую окраску.

А вот разговор с продавцами не клеится.

"У вас нет права снимать!", – говорит один из продавцов.

Но мы настаиваем, что рынок – это не частная территория. И пытаемся узнать происхождение товара.

На обратной стороне некоторых изделий есть даже штамп с изображением кота. Маркировка – зарубежная.

Чей это мех, искусственный или настоящий – торговцы не говорят. Уверяют, что их торговля законная, а весь товар – это секонд-хенд, который, якобы, импортируют из Германии. Но никаких документов не предоставляют. Они якобы у администратора, которого в городе сейчас нет. Все, что удалось увидеть – только справку о дезинфекции товара. И то – просроченную. Это заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 2012 года, которое действительно до 2017 года

О сомнительной торговлю "Сегодня" сообщают в полицию. Патрульные прибывают через полчаса, но ловкие предприниматели успели спрятать все свое добро. Полки пустые, поэтому полицейским показываем то, что сами успели снять на видео.

"Торговое место сейчас закрывается, потому что нет у них никаких документов, не имеют права торговать", – говорит один из полицейских.

Пока на торговый павильон цепляют замок, одного из реализаторов забирают в райотдел для объяснений. Однако с неприятностями рискуют столкнуться и покупатели такого товара.

"Мы не знаем, какое это животные. Где это животное жило, чем болело, в каких условиях хранилась кожа. Есть риск кожной болезни, к примеру, стригущего лишая", – говорит начальник управления противоэпизоотической работы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Роман Матвийчук.

Поэтому покупатель вместе с сомнительным мехом рискуете примерить на себя, возможно, и опасные болезни.

Ранее "Сегодня" сообщали том, что В Сумской области нашли мешки с телами убитых котов и собак.

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