В аэропорту Киева задержали троих иранцев, выдававших себя за граждан Австрии

Сегодня, 14:33

Иранцы пытались по поддельным документам попасть в Финляндию

Фото: ГПСУ
Фото: ГПСУ

В среду, 31 октября, сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Киева троих граждан Ирана с поддельными паспортами граждан Испании и Австрии. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, иранцы пытались по фальшивым документам пробраться на территорию Финляндии. Нарушителей обнаружили в ходе проверки документов пассажиров рейса Киев-Хельсинки.

Выяснилось, что иностранцы прибыли в Киев рейсом из Тегерана и на самом деле являются гражданами Ирана. Правонарушители сообщили, что за большие деньги купили поддельные документы, чтобы попасть в Финляндию. Мужчин сняли с рейса и вернут на родину.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Глевахе под Киевом три месяца в подвале частного дома удерживали 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама. 26 освобожденных из плена вьетнамцев находятся в Васильковской полиции, двоих забрали в больницу.

Кроме того, ранее в Госпогранслужбе подтвердили участие ФСБ в переправке нелегалов в Украину. Факты того, что в России помогают нелегальным мигрантам попадать на территорию Украины, фиксируются регулярно.
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