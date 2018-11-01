В аэропорту Киева задержали троих иранцев, выдававших себя за граждан Австрии

В среду, 31 октября, сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Киева троих граждан Ирана с поддельными паспортами граждан Испании и Австрии. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, иранцы пытались по фальшивым документам пробраться на территорию Финляндии. Нарушителей обнаружили в ходе проверки документов пассажиров рейса Киев-Хельсинки.

Выяснилось, что иностранцы прибыли в Киев рейсом из Тегерана и на самом деле являются гражданами Ирана. Правонарушители сообщили, что за большие деньги купили поддельные документы, чтобы попасть в Финляндию. Мужчин сняли с рейса и вернут на родину.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Глевахе под Киевом три месяца в подвале частного дома удерживали 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама. 26 освобожденных из плена вьетнамцев находятся в Васильковской полиции, двоих забрали в больницу.

Кроме того, ранее в Госпогранслужбе подтвердили участие ФСБ в переправке нелегалов в Украину. Факты того, что в России помогают нелегальным мигрантам попадать на территорию Украины, фиксируются регулярно.