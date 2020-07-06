В Белой Церкви девушка, выбросившая с балкона новорожденную дочь, получила три года тюрьмы

В Белой Церкви 21-летнюю девушку, выбросившую с балкона свою новорожденную дочь, приговорили к трем годам лишения свободы.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Так, в октябре прошлого года девушка родила дома ребенка, однако никому об этом не сказала. Сразу после родов она вынесла младенца на балкон и выбросила с седьмого этажа. От полученных при падении травм маленькая девочка умерла на месте.

Белоцерковский горрайонный суд признал горе-мать виновной в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины). При этом свою вину девушка не признала.

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Также мы писали, что в Белой Церкви полиция задержала мужчину, который выбросил из окна пятилетнего сына своей сожительницы. Травмированного ребенка у подъезда нашли прохожие, они и вызвали полицию и медиков.

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