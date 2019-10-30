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В Белой Церкви мать выбросила младенца из окна многоэтажки

30 октября, 10:30

Горе-матери теперь грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Киевской области

Фото: ГУНП в Киевской области

В Белой Церкви полицейские расследуют убийство новорожденного ребенка. Младенца из окна седьмого этажа выбросила его мать, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Тело ребенка возле дома нашла местная жительница и сообщила об этом копам. Шея девочки была обвита пуповиной, а рядом были остатки плаценты. Матерью ребенка оказалась 20-летняя девушка. Полицейским она объяснила, что девочку родила накануне. В шоковом состоянии мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры.

Отметим, что горе-матери есть еще один ребенок – маленькая дочь. Сейчас женщина находится в больнице. Теперь ей грозит до пяти лет лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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