В Белой Церкви молодой парень угнал катафалк

Угнанную машину нашли под магазином

В Белой Церкви в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него похитили автомобиль, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Уже через считанные минуты автомобиль, который подпадал под ориентировку, полицейские заметили у местного магазина и остановили. Судя по фотографии угнанной машины, она является катафалком.

Похитителя автомобиля задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 23-летний житель Тетиева.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления. Продолжается следствие.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Меру пресечения мужчине выберет суд.

Ранее правоохранители задержали банду из двух человек, которую подозревают в похищении чужих машин на всей территории Украины. Один из задержанных – бывший работник спецподразделения "Кобра", проживающий в Киеве, он ранее был судим за аналогичное преступление. Второй – 34-летний житель Николаевщины, также ранее судимый.

Ранее в Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил полицейского.

Также мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.

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