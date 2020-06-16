В Белой Церкви мужчина выбросил из окна пятилетнего мальчика (видео задержания)

В Белой Церкви полиция задержала мужчину, который выбросил из окна пятилетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В течение дня сожители в квартире употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора. Тогда разъяренный мужчина схватил пятилетнего сына гражданской жены и выбросил его из окна первого этажа. После чего тот скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Травмированного ребенка у подъезда нашли прохожие, они и вызвали полицию и медиков.

"Установлено, что поссорились мужчина и женщина из-за воспитания ее маленьких детей. Мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, отчим выбросил прямо в окно. На поиски обидчика был поднят по тревоге весь личный состав местного отдела полиции. Ювенальные полицейские и участковые офицеры полиции оперативно задержали его на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель", – уточнили в полиции.

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

С мужчиной работают полицейские, решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, что в марте в Киеве спасли маленького ребенка, едва не выпавшего из окна дома на улице Симферопольской, 11/1. Также в столице из окна балкона на втором этаже выпал семилетний ребенок, мальчик погиб.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

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