В Белой Церкви полиция и спецназ проводят масштабные обыски: появились фото и подробности
Копы проводят расследование фактов вымогательства и создания преступной группировки
В городе Белая Церковь Киевской области полиция проводит масштабную операцию, в рамках которой идут 50 одновременных обысков. Об этом сообщил руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов в своем Facebook.
"К сведению жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков", – написал он.
Также полицейский отметил, что в городе работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи, а также призвал местных жителей с пониманием отнестись к некоторым неудобствам, возникающим в ходе работы стражей порядка.
Позже появилось сообщение пресс-службы областной полиции, в котором сообщается, что, по оперативным данным, в Белой Церкви "действовали три преступных группировки, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства и избиения людей".
"На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции, а в случае силового сопротивления – спецназовцы. Открыты уголовные производства по статьям "вымогательство" и "создание преступной организации", согласно которых и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок", – заявили в полиции.
Кроме того, копы обратились к жителям Белой Церкви и Белоцерковского района: "Если вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию".
В пресс-службе заверили, что после проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых, руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет о деталях операции на специальном брифинге.
Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.
Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.
Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.
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