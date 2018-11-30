В Белой Церкви при пожаре в гараже заживо сгорели два человека

Сегодня, 15:19

Тела погибших обнаружили спасатели

Фото: ГСЧС в Киевской области
Фото: ГСЧС в Киевской области

В городе Белая Церковь два человека погибли во время пожара в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области.

Пожар возник в пятницу, 30 ноября в гаражном кооперативе "Энтузиастов" на улице Томиловская. Пожарные о нем узнали в 07:42. На месте пожарные увидели, что горят вещи домашнего обихода в середине гаража на площади 12 кв. м. В ходе тушения огня спасатели увидели тела двух погибших людей.


Фото: ГСЧС в Киевской области

Фото: ГСЧС в Киевской области

Пожар был локализован в 08:05 и полностью ликвидирован в 08:22. Огонь тушили 11 человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара и персональные данные погибших выясняются.

Напомним, 29 октября произошел сильный пожар на СТО в Голосеевском районе. В результате пожара сгорели два автомобиля и двухэтажное здание СТО, огонь также распространился на два соседних гаража.

Кроме того, в феврале под Киевом двое мужчин сгорели в гараже. Пожар произошел в селе Горенка на территории частной усадьбы.

Также накануне в одном районе Киева сгорели автомобили Audi и Daewoo. Пожары возникли на улице Гончара и проспекте Победы в Шевченковском районе.
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