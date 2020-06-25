В Белой Церкви столкнулись автобус и легковушки: пострадала женщина-пешеход (фото)

В Белой Церкви утром в четверг, 25 июня, столкнулись автобус и две легковушки, пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщается на странице в Facebook патрульной полиции города.
"Столкнулись автобус марки Ataman и легковые автомобили марок: Mercedes-benz и Ford Fusion. По предварительной информации, по словам очевидцев происшествия, 29-летняя водитель на автомобиле марки Ford Fusion не заметила Mercedes-benz во время перестроения в другую полосу для движения. После чего произошло столкновение легкового автомобиля марки Ford с автобусом", – говорится в сообщении.
При этом автомобили зацепили женщину, которая в момент аварии переходила проезжую часть на пешеходном переходе. Ее госпитализировали.
Напомним, что в селе Ковалевка Васильковского района 33-летний мужчина за рулем микроавтобуса, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил на обочине 13-летнюю велосипедистку.
Ранее в Киеве на улице Кубанской Украины произошло ДТП с участием двух маршруток Ataman.
Также в столице лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyotа: два человека погибли, восемь пострадали.
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