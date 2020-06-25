В Белой Церкви столкнулись автобус и легковушки: пострадала женщина-пешеход (фото)

Столкнулись автобус Ataman и машины Mercedes-benz и Ford Fusion

В Белой Церкви утром в четверг, 25 июня, столкнулись автобус и две легковушки, пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщается на странице в Facebook патрульной полиции города.

Реклама

"Столкнулись автобус марки Ataman и легковые автомобили марок: Mercedes-benz и Ford Fusion. По предварительной информации, по словам очевидцев происшествия, 29-летняя водитель на автомобиле марки Ford Fusion не заметила Mercedes-benz во время перестроения в другую полосу для движения. После чего произошло столкновение легкового автомобиля марки Ford с автобусом", – говорится в сообщении.

При этом автомобили зацепили женщину, которая в момент аварии переходила проезжую часть на пешеходном переходе. Ее госпитализировали.

Напомним, что в селе Ковалевка Васильковского района 33-летний мужчина за рулем микроавтобуса, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил на обочине 13-летнюю велосипедистку.

В тренде Киевские дороги парализовали пробки и ДТП: какие улицы объезжать

Ранее в Киеве ​​на улице Кубанской Украины произошло ДТП с участием двух маршруток Ataman.

Реклама

Также в столице лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyotа: два человека погибли, восемь пострадали.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама