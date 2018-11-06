В Белой Церкви за пиццу заказчик расплатился кулаками, пострадал курьер

В Белой Церкви мужчина избил курьера по доставке пиццы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

По данным правоохранителей, в городе компания людей отмечала новоселье в новой квартире, которую арендовала семья с двумя детьми. В разгар праздника заказали пиццу.

К курьеру вышла женщина с ребенком на руках и сообщила, что пакет она забирает, а ее муж сейчас выйдет и рассчитается. Работник пиццерии пакеты хозяйке не отдал, так как сумма заказа превышала 500 гривен.

После этого к курьеру вышел 23-летний мужчина, набросился на курьера, избил его и ушел праздновать. Потерпевший, когда пришел в себя, обратился в полицию.

Обидчика задержали и отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Напомним, 10 октября в Киевской области ученики до смерти избили мужчину из-за собаки. Пес лаял на парней, а они "отомстили" за это хозяину.

Кроме того, 26 октября в Киеве неизвестные избили главу молодежного крыла известной партии. На политика напали в подъезде его дома.