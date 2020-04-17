В ближайшие дни ситуация будет исправлена – Кличко о смоге в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ситуации со смогом в городе, радиацией и пожарами в Чернобыле.

Об этом он рассказал в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Ночью выехал в Чернобыль, пообщался с пожарными, которые находятся там. Сделали замеры воздуха и в Чернобыле и вокруг Чернобыля. Нам объяснили специалисты, что радиационного загрязнения воздуха нет", – заявил Кличко.

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"Но, тем не менее, такая роза ветров сейчас и торфяники горят, и много лесов возле Киева. С этим связано загрязнение воздуха. И оно уже зашло за рамки опасного для здоровья. И потому совет был всем оставаться дома, по возможности не выходить, закрыть окна", – добавил он.

"Сейчас уже намного лучше. Надеюсь, что в ближайшие дни наши пожарные справятся с тем, чтобы погасить пожары, которые были. Хочу заверить, что радиации нет и надеюсь, что в ближайшие дни ситуация с запахом будет исправлена, благодаря пожарным, которые борются с огнем", – резюмировал Кличко.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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